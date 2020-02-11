2020-02-11T23:01:49+03:00
Общество

Сюрприз в виде танка Т-34 встретил учеников одной из школ во Всеволожске

Сонные ребята, спешившие на занятия, удивились военной машине [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Школьников Всеволожска встретил Т-34. Фото: vk.com/kadetemercomШкольников Всеволожска встретил Т-34. Фото: vk.com/kadetemercom
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Во вторник 11 февраля учеников школы №3» во Всеволожске встретил необычный сюрприз в виде танка Т-34. Сонные ребятишки спешили на первый урок и не ожидали увидеть перед входом в заведение настоящую военную машину. Оказалось, для школьников устроили выставку, посвященную году памяти и славы, а заодно 80-летию со дня принятия на вооружение этого легендарного танка.

Больше 500 ребятам рассказали все о легендарном танке. Фото: vk.com/vszfo

Больше 500 ребятам рассказали все о легендарном танке. Фото: vk.com/vszfo

- Модифицированный Т-34/85 восстановили специалисты музея «Битва за Ленинград им. З.Г. Колобанова. Добровольцы рассказали 500 учащимся школы об истории создателя «тридцатьчетверки» Михаила Кошкина, о создании легендарной машины, ее роли в Великой Отечественной войне и о подвигах, совершенных советскими экипажами, - пишет группа Военно-исторического центра СЗФО во «Вконтакте».

Ребята охотно фотографировались с танком и расспрашивали об его прозвищах особенностях. К слову, машина все еще на ходу. Т-34 загнали на территорию школы задним ходом. Инициативу хотят распространить и на другие учебные заведения.

Других школьников Всеволожска тоже планируют познакомить с танком. Фото: vk.com/vszfo

Других школьников Всеволожска тоже планируют познакомить с танком. Фото: vk.com/vszfo

ИСТОЧНИК KP.RU

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