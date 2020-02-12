«Его трижды предали»: В Петербурге ищут новых хозяев умному псу, которого все бросают

12 Февр. 2020 2020-02-12T00:44:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В сообществе «Красносельский район» во «Вконтакте» появилось трогательное объявление, в котором волонтеры ищут хозяева для молодого пса Чарли, от которого не раз отказывались. По словам зоозащитников, собака очень преданная и доверчивая.

- Его трижды предали люди. Впервые был найден в ЖК "Солнечный город" 13 января. Бегал в дикой панике по району, к рукам не подходил, только за детьми увязывался хвостиком. Без поводка, но с ошейником. Удалось отловить и пристроить на передержку с возможностью остаться на ПМЖ. Но 21 января его же находят на улицах Мурино, берут на передержку. К сожалению, уже 4 февраля собаку видят вновь на улице, - рассказывают нелегкую судьбу пса волонтеры.

Пса кастрировали и чипировали, пока он на передержке. Фото: vk.com/id139494767

Сейчас собака опять на передержке. Со здоровьем у Чарли полный порядок, его кастрировали и чипировали. 11 февраля ему официально исполнился годик. По словам девушки, которая сейчас заботится о псе и пытается его пристроить, он ведет себя отлично и знает команды вроде «Ко мне», «Сидеть», «Лежать». Но гулять он все еще побаивается – не веселится и со страхом озирается по сторонам на улице.

Забрать молодого пса себе можно, обратившись напрямую к волонтеру по ссылке во «Вконтакте».

Чарли почти неделю ждет новых любящих хозяев. Фото: vk.com/krasnosel_news

ИСТОЧНИК KP.RU