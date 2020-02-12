До +3 градусов, мокрый снег и дождь: погода на среду, 12 февраля, в Санкт-Петербурге

12 Февр. 2020 2020-02-12T08:24:13+03:00

12 февраля в Петербурге до +3 градусов и снег с дождем. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В середине недели город все еще остается под влиянием теплого циклона

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Зимы нынешней зимой нет. На календаре 12 февраля, а за окном плюсовая температура и дожди. Причиной аномальному теплу стало многочисленные циклоны, которые приносит в Петербург с Атлантики. Вот и очередной «гость» задержался в городе на Неве.

- В наступившую среду Санкт-Петербург останется под влиянием циклона. Он сохранит в регионе облачную погоду, местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха +1…+3°, по области -1…+4°. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 742 мм рт. ст., что ниже нормы, - сообщает на своей страничке в соцсетях метеоролог Михаил Леус.

Согласны с коллегой и в петербурском гидрометцентре, где также обещают горожанам до трех градусов выше ноля, а также мокрый снег и дождь. При этом на дорогах, особенно в Ленинградской области может быть скользко. Водителей предупреждают об опасности гололеда.

Не изменится погода и в ближайшие два дня. Четверг и пятница также порадуют «снегодождем» и температурой на пару градусов выше ноля.

ИСТОЧНИК KP.RU