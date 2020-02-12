2020-02-12T08:39:56+03:00
Происшествия

В Красносельском районе утром сгорели три соседние иномарки

От огня пострадали две KIA и один Renault [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
На проспекте Кузнецова горели три иномарки. Фото: vk.com/spb_todayНа проспекте Кузнецова горели три иномарки. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Черный дым столбом и мигание проблесковых маячков - такую картину могли наблюдать под утро 12 февраля жители дома 29, корпус 1 по проспекту Кузнецова. Здесь во дворах полыхали три соседние иномарки.

- Приблизительно в 4:20 утра, загорелся автомобиль KIA , пока ехали пожарные загорелся рядом стоящий KIA Venga и потом Renault , - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пока местные жители вызывали пожарных и полицию, огонь разгорался. Одну машину он уничтожил практически полностью - остался лишь обгорелый каркас, а две другие частично удалось спасти.

- В 04:31 поступило сообщение о пожаре. В автомобиле марки KIA сгорели сгораемые части, в рядом стоящих автомобилях марки KIA и Renault выгорел моторный отсек и задний бампер. В 05:32 пожар ликвидирован, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС России.

Было возгорание случайностью, или же это поджог, теперь выясняет полиция.

На проспекте Кузнецова в Петербурге ночью полыхали три иномарки.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Машиниста электрички задержали в Петербурге за кражу у пассажира
В Петербурге сожгли машину «заводящего» фанатского виража «Зенита»
Канатная фабрика Гота стала памятником культурного наследия
Бомж зарезал человека в салоне красоты на Васильевском острове
В Петербурге придумали, как штрафовать автомобилистов за неоплату парковки
У судьи Ленинградского областного суда угнали машину
Пришли по объявлению: Полиция изъяла тонну "левой" омывайки
Тонну опасной омывайки с метанолом изъяли в Петербурге
Андрей Левакин стал главой Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
Петербуржцы смогут принимать решения в распределении городского бюджета
Фрагменты трупа рядом с заправкой нашли в Петербурге
Автоподставщики обманули девушку-водителя на 1 миллион рублей
Следком завел дело после гибели подростка на уроке физкультуры в Ленобласти
В Луге пожарные спасли двух человек из горящего дома
В Красносельском районе утром сгорели три соседние иномарки
До +3 градусов, мокрый снег и дождь: погода на среду, 12 февраля, в Санкт-Петербурге
Михаил Боярский бросил свой Mercedes на тротуаре на Зимнем мосту, чем раззадорил пешеходов
Машина медслужбы вспыхнула от удара с «Рендж Ровером», вылетевшим на «встречку» на «Скандинавии»
«Его трижды предали»: В Петербурге ищут новых хозяев умному псу, которого все бросают