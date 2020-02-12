В Красносельском районе утром сгорели три соседние иномарки
Черный дым столбом и мигание проблесковых маячков - такую картину могли наблюдать под утро 12 февраля жители дома 29, корпус 1 по проспекту Кузнецова. Здесь во дворах полыхали три соседние иномарки.
- Приблизительно в 4:20 утра, загорелся автомобиль KIA , пока ехали пожарные загорелся рядом стоящий KIA Venga и потом Renault , - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Пока местные жители вызывали пожарных и полицию, огонь разгорался. Одну машину он уничтожил практически полностью - остался лишь обгорелый каркас, а две другие частично удалось спасти.
- В 04:31 поступило сообщение о пожаре. В автомобиле марки KIA сгорели сгораемые части, в рядом стоящих автомобилях марки KIA и Renault выгорел моторный отсек и задний бампер. В 05:32 пожар ликвидирован, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС России.
Было возгорание случайностью, или же это поджог, теперь выясняет полиция.
На проспекте Кузнецова в Петербурге ночью полыхали три иномарки.Видео: vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU