В Луге пожарные спасли двух человек из горящего дома
Глубокой ночью пришлось мчаться на вызов сотрудникам противопожарной охраны из Луги. В этом областном центре полыхал многоквартирный дом, по некоторым сведениям деревянный. И огонь, судя по всему, распространялся очень быстро.
- В 01:52 12 февраля 2020 года поступило сообщение о пожаре по адресу: город Луга, микрорайон Луга-3. Горел многоквартирный дом на площади 200 квадратных метров, - сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
Примчавшиеся спасатели эвакуировали из здания двух человек, после чего вступили в борьбу с огнем. Всего на месте ЧП работали дежурные смены 135 и 137 частей противопожарной службы Ленинградской области - 12 человек и 3 единицы техники.
За два часа они полностью справились с огнем и в 3:55 пожар был ликвидирован. В причинах возгорания разбираются дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района.
ИСТОЧНИК KP.RU