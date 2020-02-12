2020-02-12T08:57:26+03:00
Происшествия

В Луге пожарные спасли двух человек из горящего дома

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров
Петр КИБЕР
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В Луге ночью горел многоквартирный дом.В Луге ночью горел многоквартирный дом.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Глубокой ночью пришлось мчаться на вызов сотрудникам противопожарной охраны из Луги. В этом областном центре полыхал многоквартирный дом, по некоторым сведениям деревянный. И огонь, судя по всему, распространялся очень быстро.

- В 01:52 12 февраля 2020 года поступило сообщение о пожаре по адресу: город Луга, микрорайон Луга-3. Горел многоквартирный дом на площади 200 квадратных метров, - сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Примчавшиеся спасатели эвакуировали из здания двух человек, после чего вступили в борьбу с огнем. Всего на месте ЧП работали дежурные смены 135 и 137 частей противопожарной службы Ленинградской области - 12 человек и 3 единицы техники.

За два часа они полностью справились с огнем и в 3:55 пожар был ликвидирован. В причинах возгорания разбираются дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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