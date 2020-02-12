2020-02-12T10:27:49+03:00
Происшествия

Фрагменты трупа рядом с заправкой нашли в Петербурге

Рядом с телом лежали куртка и водительское удостоверение
Лилия КОЗЛОВА
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Фрагменты трупа у заправки нашли в ПетербургеФрагменты трупа у заправки нашли в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Страшную находку сделал житель города Пушкин, что в Петербурге. Около часа дня во вторник, 11 февраля, в Шушарах, в 30 метрах от заправочной станции на Витебском проспекте, 46-летний мужчина забрел на заброшенный садовый участок. На этом участке он увидел парник, в котором лежало что-то странное. Заглянув, он наткнулся на фрагменты трупа.

- Сообщение об обнаружении трупа поступило в полицию в 12:53 часов. Оперативная группа выехала на место и провела обследование. В парнике лежали фрагменты трупа неизвестного мужчины. Части тела уже были скелетированы, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Рядом с трупом на земле лежала куртка. Также полиция нашла водительское удостоверение на имя 34-летнего жителя Нижнего Новгорода.

Труп мужчины отправили в морг, для изучения и установления причины смерти. Также изъято водительское удостоверение для проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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