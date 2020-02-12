2020-02-12T10:40:31+03:00
Политика

Петербуржцы смогут принимать решения в распределении городского бюджета

Депутаты ЗакСа поддержали законопроект во втором чтении
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Парламент Петербурга во втором чтении поддержал законопроект об участии горожан в формировании бюджетаПарламент Петербурга во втором чтении поддержал законопроект об участии горожан в формировании бюджетаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Жители Петербурга смогут принимать участие в распределении городского бюджета. Соответствующий законопроект депутаты Законодательного собрания поддержали во втором чтении на совещании в среду, 12 февраля. Он предполагает, что петербуржцы смогут сами предлагать властям, на что конкретно необходимо направить бюджетные средства.

- После окончательного принятия закона правительство города должно разработать и утвердить порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования, а также создать специальную комиссию, которая будет оценивать предложенные жителями идеи, - отметил парламентарий Денис Четырбок.

Инициаторы закона считают, что он поможет в решении городских проблем, так как сами жители будут указывать на точечные, наболевшие вопросы, которые уже годами не дают покоя петербуржцам.

Наряду с чиновниками и представителями общественности в состав конкурсной комиссии войдут депутаты – те, кто в последующем будет закладывать в городском бюджете средства, необходимые для реализации выигрышных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Машиниста электрички задержали в Петербурге за кражу у пассажира
В Петербурге сожгли машину «заводящего» фанатского виража «Зенита»
Канатная фабрика Гота стала памятником культурного наследия
Бомж зарезал человека в салоне красоты на Васильевском острове
В Петербурге придумали, как штрафовать автомобилистов за неоплату парковки
У судьи Ленинградского областного суда угнали машину
Пришли по объявлению: Полиция изъяла тонну "левой" омывайки
Тонну опасной омывайки с метанолом изъяли в Петербурге
Андрей Левакин стал главой Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
Петербуржцы смогут принимать решения в распределении городского бюджета
Фрагменты трупа рядом с заправкой нашли в Петербурге
Автоподставщики обманули девушку-водителя на 1 миллион рублей
Следком завел дело после гибели подростка на уроке физкультуры в Ленобласти
В Луге пожарные спасли двух человек из горящего дома
В Красносельском районе утром сгорели три соседние иномарки
До +3 градусов, мокрый снег и дождь: погода на среду, 12 февраля, в Санкт-Петербурге
Михаил Боярский бросил свой Mercedes на тротуаре на Зимнем мосту, чем раззадорил пешеходов
Машина медслужбы вспыхнула от удара с «Рендж Ровером», вылетевшим на «встречку» на «Скандинавии»
«Его трижды предали»: В Петербурге ищут новых хозяев умному псу, которого все бросают