Петербуржцы смогут принимать решения в распределении городского бюджета

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:40:31+03:00

Парламент Петербурга во втором чтении поддержал законопроект об участии горожан в формировании бюджета Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Жители Петербурга смогут принимать участие в распределении городского бюджета. Соответствующий законопроект депутаты Законодательного собрания поддержали во втором чтении на совещании в среду, 12 февраля. Он предполагает, что петербуржцы смогут сами предлагать властям, на что конкретно необходимо направить бюджетные средства.

- После окончательного принятия закона правительство города должно разработать и утвердить порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования, а также создать специальную комиссию, которая будет оценивать предложенные жителями идеи, - отметил парламентарий Денис Четырбок.

Инициаторы закона считают, что он поможет в решении городских проблем, так как сами жители будут указывать на точечные, наболевшие вопросы, которые уже годами не дают покоя петербуржцам.

Наряду с чиновниками и представителями общественности в состав конкурсной комиссии войдут депутаты – те, кто в последующем будет закладывать в городском бюджете средства, необходимые для реализации выигрышных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU