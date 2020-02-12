2020-02-12T11:06:06+03:00
Происшествия

Тонну опасной омывайки с метанолом изъяли в Петербурге

Полиция накрыта точку, расположенную в Колпино
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге полицейские изъяли тонну «омывайки» с метанолом / Фото: ГУ МВД ПетербургаВ Петербурге полицейские изъяли тонну «омывайки» с метанолом / Фото: ГУ МВД Петербурга
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В Петербурге полицейские накрыли точку, где продавалась опасная омывайка. Правоохранители вышли через онлайн-объявления на помещение с незаконным оборотом жидкости. В три часа дня, 10 февраля, когда они пришли на место, то нашли более 200 бутылок с опасным веществом.

- Торговая точка располагалась в дома 11 по Саперному переулку в Колпино. На месте было обнаружено 202 пластиковые бутылки, емкостью по 5 литров, содержащих стеклоомывающую жидкость, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Владельца данного бизнеса наказали: в отношении 35-летнего предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении о незаконной продаже товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена.

Также весь товар был изъят и отправлен на экспертизу для проверки его состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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