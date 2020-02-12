Пришли по объявлению: Полиция изъяла тонну "левой" омывайки

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:26:43+03:00

В Колпино нашли больше тонны сомнительной омывайки. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

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Нелегальный бизнес по продаже сомнительной омывающей жидкости для автомобилей накрыли полицейские Колпинского района Санкт-Петербурга. Стражи порядка в Интернете увидели объявления о продаже дешевой омывайки и наведались по указанному адресу. Там нашлось больше тонны левой продукции.

- Прибывшими в указанную торговую точку полицейскими было обнаружено и изъято 2020 пластиковых бутылок, емкостью по 5 литров каждая, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Располагалась торговая точка в одном из автосервисов по Саперному переулку города Колпино. Здесь в открытую продавали омывайку сомнительного происхождения. В итоге вся партия товара была изъята, а на 35-летнего хозяина мастерской составили административный протокол за незаконную торговлю товарами, свободная реализация которых запрещена или ограничена.

Мужчине грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU