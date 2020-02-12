У судьи Ленинградского областного суда угнали машину

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:35:06+03:00

Автомобиль был припаркован недалеко от станции метро «Пионерская»

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Жертвой угонщиков в Петербурге стал судья Ленинградского областного суда. В половину десятого вечера во вторник, 11 февраля, 52-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что у нее пропал автомобиль с припаркованного места. Правоохранители выехали на место, чтобы провести проверку.

- По рассказам судьи, она приехала к станции метро «Пионерская» и около 7:20 часов оставила свой автомобиль у дома 9 по проспекту Испытателей. Когда она вернулась обратно к половине десятого вечера, машины уже не оказалась на месте, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Похищенный автомобиль – «Киа Спортейдж» 2019 года выпуска и коричневого цвета. Стоимость машины оценивается в 1,4 миллионов рублей.

На месте, где произошел угон, отсутствует видеонаблюдение. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту кражи и приступили к поиску авто.

ИСТОЧНИК KP.RU