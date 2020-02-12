В Петербурге придумали, как штрафовать автомобилистов за неоплату парковки

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:49:53+03:00

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Депутаты Петербурга предложили новый способ штрафовать автомобилистов за неоплату парковки. Парламентарии разработали документ поправок в административный кодекс, которые бы наделили должностных лиц правительства города правом требовать в МВД сведения об автовладельцах, нарушивших законодательство в области благоустройства с использованием автотранспорта. Инициативу уже подержали на очередном пленарном заседании парламента в среду, 12 февраля.

- Только в прошлом году из-за ушлых хитрецов, отказавшихся оплачивать парковку, наш город недополучил около 300 миллионов рублей. Для сравнения: общая прибыль за этот же период составила всего 38 миллионов рублей, – отмечает депутат ЗакСа Денис Четырбок.

Сегодняшние меры не работают. Смольный составил более 100 тысяч постановлений для наказания неплательщиков, но все они так и не были реализованы. Загвоздка оказалась в том, что квитанции отсылать некому, так как данные нарушителей по действующему закону не выдает без личного согласия водителей.

В случае, если поправки будут приняты, документ направится на рассмотрение в Государственную думу.

ИСТОЧНИК KP.RU