Бомж зарезал человека в салоне красоты на Васильевском острове

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:11:05+03:00

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Бездомный напал с ножом на своего приятеля в помещении салона красоты. Около 18:48 часов во вторник, 11 февраля, в полицию позвонил 29-летний мужчина, который рассказал, что ранил своего знакомого в салоне, расположенном в доме 4 по проспекту Кима в Петербурге. Правоохранители направили на место наряд для выяснения обстоятельств.

- Оказалось, что звонивший – бездомный. Он вместе со своим приятелем из Кемерово делал ремонт в помещении салона красоты по устной договоренности с собственниками. Около 18 часов они сидели и выпивали. Во время застолья началась ссора, во время который бомж накинулся на приезжего с ножом, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Раненный мужчина с места был госпитализирован в тяжелом состоянии. У него диагностировано множество колото-резанных ран в области поясницы, а также повреждены внутренние органы. Пострадавший находится в Покровской больнице.

Звонивший был задержан полицией. С места также изъяты улики.

ИСТОЧНИК KP.RU