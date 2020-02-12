2020-02-12T12:24:44+03:00
Общество

Канатная фабрика Гота стала памятником культурного наследия

Комплекс, расположенный в Петербурге, является старейшим предприятием города
Евгения КОЗЛОВА
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Комплекс Канатной фабрики Гота признан памятником регионального значения / Фото: КГИОП ПетербургаКомплекс Канатной фабрики Гота признан памятником регионального значения / Фото: КГИОП Петербурга
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Комплекс канатной фабрики Иоакима Гота, который расположен на Петровском проспекте в Петербурге стал объектом культурного наследия. В среду, 12 февраля, стало известно, что старейшее предприятие Северной столицы опало в единый государственный реестр памятников.

- Сейчас здания ансамбля используются для размещения промышленных и складских объектов. Но в целом фабрика является примером промышленного комплекса середины XIX – начала XX веков. Все здания в целом сохранили подлинные конструктивные элементы, объёмно-пространственное и архитектурно-художественное решения, архитектурные детали, - рассказали в КГИОП.

Канатное производство было одним из важных элементов кораблестроительной отрасли, ключевой для Петербурга. Канатный корпус интересен тем, что над частью здания сохранилась нетипичная высокая кровля. Здание склада выделяется своим архитектурным решением: ритм фасада задается сочетанием широких проемов с лучковыми перемычками в первом ярусе и парных прямоугольных во втором, ярким акцентом служит сложный многоярусный карниз, выполненный при помощи фигурной кладки. В здании сохранились исторические клепаные регулируемые фермы, а также деревянное перекрытие по деревянным балкам, представляющее большую историческую ценность. В здании смоляного корпуса сохранилось историческое производственное оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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