Машиниста электрички задержали в Петербурге за кражу у пассажира

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:37:41+03:00

В Петербурге задержали машиниста электрички, подозреваемого в краже у пассажира Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Транспортные полицейские на Балтийском вокзале поймали недобросовестного машиниста пригородной электрички, который подозревается в краже у пассажира. Как стало известно в среду, 12 февраля, горожанин обратился к правоохранителям с заявление о том, что в электропоезде Петербург – Луга у него украли телефон за 88 тысяч рублей.

- Во время проведения проверки был установлен подозреваемый. Им оказался 36-летний житель Гатчинского района Ленобласти, который работает машинистом пассажирского поезда, - сообщили в МВД на транспорте.

Оказалось, что машинист заметил, как пассажир положил телефон на скамейку и совершенно не следил за ним. Уличив момент, мужчина тихо забрал смартфон и положил к себе в карман.

На данный момент в отношении машиниста возбуждено уголовное дело. За кражу ему грозит пять лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU