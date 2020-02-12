2020-02-12T13:59:36+03:00
Происшествия

«Фольксваген» влетел в стену на набережной Лейтенанта Шмидта после ДТП

8-я линия Васильевского острова в Петербурге встала в пробку [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Иномарка врезалась в стену дома на набережной Лейтенанта Шмидта после ДТПИномарка врезалась в стену дома на набережной Лейтенанта Шмидта после ДТПФото: СОЦСЕТИ
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Жесткая авария произошла на Васильевском острове в Петербурге. Около 11 часов утра в среду, 12 февраля, на пересечении набережной Лейтенанта Шмидта и 8-й линии столкнулись две иномарки – «Фольксваген Пассат» и «Тойота Камри». Осколки разлетелись по всему перекрестку.

- Стоял на перекрестке в этот момент, пролетел мужик на красный, и вот результат.. Все живы, только у пассажира немного крови было, головой видимо ударился, - рассказал свидетель произошедшего в социальной сети.

По рассказам очевидцев, в аварии никто серьезно не пострадал Фото: СОЦСЕТИ

По рассказам очевидцев, в аварии никто серьезно не пострадалФото: СОЦСЕТИ

В результате столкновения двух черных иномарок, «Фольксваген» занесло, и он врезался прямо в стену дома. Благо, никто из пешеходов, стоящих на тот момент на светофоре, не пострадал.

На место прибыли спасательные службы и сотрудники дорожной инспекции. По данным ГИБДД, водители получили средний вред здоровью и два пассажира Toyota легкий, прохожие не пострадали.

Из-за аварии на 8-й линии В.О. образовалась пробка от набережной до Большого проспекта протяженностью в полкилометра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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