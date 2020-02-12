Петербургский художник увековечил сквер, где порядка 10 лет обещают открыть станцию метро

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:32:04+03:00

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«Внимание! Здесь ничего не произошло». Ярко-желтая лента с такой надписью появилась утром в среду, 12 февраля, в сквере Собчака в Петербурге. Она натянута между деревьями на том месте, где еще в 2011 году правительство города обещало открытие станции метро «Горный институт» к 2015 году. Однако вестибюль так и не появился.

- Ничего не произошло в сквере Собчака. Как, впрочем, ничего не произошло и через дорогу напротив. Открытие станции «Горный институт» было обещано на 2015 год. Затем правительство пере-пообещало к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, - написал художник Loketski в своем Instagram.

Стрит-артист растянул ленту с надписью: Здесь ничего не произошло / Фото: Instagram instagram.com/loketski

Потом строительство снова было отложено до 2019 года. Даже была назначена дата – 30 сентября. Однако в конце 2018 года открытие было перенесено снова на 2021 год, а после отсрочено до 2022 года.

- В 2022 году по всей видимости здесь произойдет очередное ничего, - печально подытожил художник.

В действительности, когда откроется новая станция метро, на данный момент не известно. Все проекты по строительству метро находятся на разработках и согласованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU