2020-02-12T13:32:57+03:00
Общество

Из-за крестного хода 16 февраля приостановят движение по Невскому проспекту

Также в центре города на два дня ограничат парковку
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments5
16 февраля крестный ход пойдет не вдоль, а поперек Невского проспекта - к Казанскому собору.16 февраля крестный ход пойдет не вдоль, а поперек Невского проспекта - к Казанскому собору.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Крестный ход, который пройдет утром воскресенья, 16 февраля, от храма Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади к Казанскому кафедральному собору, частично остановит движение транспорта в Центре Санкт-Петербурга. Перекрывать будут и Невский проспект.

- В связи с проведением Отделом по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии Русской православной Церкви крестного хода, с 11.00 до 12.15 будет прекращено движение по Конюшенной площади и Ново-Конюшенному мосту, - сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Также 16 февраля с 11.00 до 12.40 закроют проезд по набережной канала Грибоедова от Инженерной улицы до Казанской площади. Поскольку участникам крестного хода придется пересекать Невский проспект, то будет перекрываться движение и по главной магистрали города. Но не более чем на 10 минут, - заверяют организаторы.

Что касается парковки, то запрет действует с 22.00 14 февраля до 12.40 16 февраля на Конюшенной площади, набережной канала Грибоедова от дома 18-20 до Невского проспекта и Казанской площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
17 медицинских ошибок обернулись в Петербурге уголовными делами
От метро «Пролетарская» до Кудрово могут пустить канатную дорогу
У свидетеля массового убийства 8-летней давности в Петербурге нашли целый арсенал оружия
Около 150 рыбаков вышли на тонкий лед Финского залива
В Петербурге продлили программу маткапитала за третьего ребенка до 2026 года
Мокрый снег с дождем надвигаются на Петербург и Ленобласть
Петербургская официантка обвинила в изнасиловании доминиканца, который не заплатил ей за секс
Роспотребнадзор предупредил петербуржцев об опасных последствиях употребления снюсов
Мужчина забил до смерти свою жену и выставил ее труп в подъезд
Из-за крестного хода 16 февраля приостановят движение по Невскому проспекту
Петербургский художник увековечил сквер, где порядка 10 лет обещают открыть станцию метро