Из-за крестного хода 16 февраля приостановят движение по Невскому проспекту

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:32:57+03:00

16 февраля крестный ход пойдет не вдоль, а поперек Невского проспекта - к Казанскому собору. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Также в центре города на два дня ограничат парковку

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Крестный ход, который пройдет утром воскресенья, 16 февраля, от храма Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади к Казанскому кафедральному собору, частично остановит движение транспорта в Центре Санкт-Петербурга. Перекрывать будут и Невский проспект.

- В связи с проведением Отделом по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии Русской православной Церкви крестного хода, с 11.00 до 12.15 будет прекращено движение по Конюшенной площади и Ново-Конюшенному мосту, - сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Также 16 февраля с 11.00 до 12.40 закроют проезд по набережной канала Грибоедова от Инженерной улицы до Казанской площади. Поскольку участникам крестного хода придется пересекать Невский проспект, то будет перекрываться движение и по главной магистрали города. Но не более чем на 10 минут, - заверяют организаторы.

Что касается парковки, то запрет действует с 22.00 14 февраля до 12.40 16 февраля на Конюшенной площади, набережной канала Грибоедова от дома 18-20 до Невского проспекта и Казанской площади.

ИСТОЧНИК KP.RU