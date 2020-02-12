Мужчина забил до смерти свою жену и выставил ее труп в подъезд
В городе Сосновый Бор, что в Ленинградской области, утром в понедельник, 10 февраля, жители дома 7 по улице Красных Фортов в подъезде нашли труп женщины. В ней они узнали соседку, 56-летнюю жительницу квартиры в указанном доме. Сначала свидетелям показалось, что женщина умерла сама, но прибывшие на место эксперты установили, что та была убита.
- Экспертиза установила, что смерть женщины наступила от травмы грудной клетки с множественными переломами ребер, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
В ходе проведения проверки, в подъезде, где был обнаружен труп, задержан подозреваемый убийца. Им оказался 45-летний безработный муж погибшей.
Расследование установило, что в ночь на 10 февраля супруги пили вместе и ссорились. Во время конфликта мужчина жестоко забил насмерть жену руками и ногами, а после хладнокровно вынес труп на лестничную площадку.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU