Мужчина забил до смерти свою жену и выставил ее труп в подъезд

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:55:38+03:00

В Сосновом Бору мужчина избил жену до смерти и оставил ее тело в подъезде Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В городе Сосновый Бор, что в Ленинградской области, утром в понедельник, 10 февраля, жители дома 7 по улице Красных Фортов в подъезде нашли труп женщины. В ней они узнали соседку, 56-летнюю жительницу квартиры в указанном доме. Сначала свидетелям показалось, что женщина умерла сама, но прибывшие на место эксперты установили, что та была убита.

- Экспертиза установила, что смерть женщины наступила от травмы грудной клетки с множественными переломами ребер, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В ходе проведения проверки, в подъезде, где был обнаружен труп, задержан подозреваемый убийца. Им оказался 45-летний безработный муж погибшей.

Расследование установило, что в ночь на 10 февраля супруги пили вместе и ссорились. Во время конфликта мужчина жестоко забил насмерть жену руками и ногами, а после хладнокровно вынес труп на лестничную площадку.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU