2020-02-12T15:22:06+03:00
Общество

Петербургская официантка обвинила в изнасиловании доминиканца, который не заплатил ей за секс

Ночь с интернет-знакомым она оценила в 25 тысяч рублей
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Петербурженка обвинила в изнасиловании приятеля, который не захотел платить за секс.Петербурженка обвинила в изнасиловании приятеля, который не захотел платить за секс.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

Очередное подтверждение того, что не стоит искать любовь в интернете, получил гражданин Доминиканской Республики, находящийся сейчас в Петербурге. Его в изнасиловании обвинила девушка, с которой он провел приятную ночь.

- 4 февраля в полицию обратилась ранее судимая уроженка Хабаровского края 1995 года рождения, работающая официанткой в ресторане. Она сообщила, что в квартире на проспекте Науки ее изнасиловал знакомый, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На указанный адрес отправились полицейские, которые нашли там иностранца. Он рассказал, что познакомился с девушкой под псевдонимом «Сага» на сайте. Они договорились встретиться. День перетек в вечер, тот - в ночь. А вот потом дама начала требовать деньги за секс. Свое тело она оценила в 25 тысяч рублей.

Мужчина возмутился такому повороту событий и выставил подружку за дверь. Та обиделась и пошла в полицию, написав заявление на любовника. Однако потом одумалась и попросила прекратить дело, сказав, что ничего плохого с ней не произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
17 медицинских ошибок обернулись в Петербурге уголовными делами
От метро «Пролетарская» до Кудрово могут пустить канатную дорогу
У свидетеля массового убийства 8-летней давности в Петербурге нашли целый арсенал оружия
Около 150 рыбаков вышли на тонкий лед Финского залива
В Петербурге продлили программу маткапитала за третьего ребенка до 2026 года
Мокрый снег с дождем надвигаются на Петербург и Ленобласть
Петербургская официантка обвинила в изнасиловании доминиканца, который не заплатил ей за секс
Роспотребнадзор предупредил петербуржцев об опасных последствиях употребления снюсов
Мужчина забил до смерти свою жену и выставил ее труп в подъезд
Из-за крестного хода 16 февраля приостановят движение по Невскому проспекту
Петербургский художник увековечил сквер, где порядка 10 лет обещают открыть станцию метро