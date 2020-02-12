Петербургская официантка обвинила в изнасиловании доминиканца, который не заплатил ей за секс

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:22:06+03:00

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Очередное подтверждение того, что не стоит искать любовь в интернете, получил гражданин Доминиканской Республики, находящийся сейчас в Петербурге. Его в изнасиловании обвинила девушка, с которой он провел приятную ночь.

- 4 февраля в полицию обратилась ранее судимая уроженка Хабаровского края 1995 года рождения, работающая официанткой в ресторане. Она сообщила, что в квартире на проспекте Науки ее изнасиловал знакомый, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На указанный адрес отправились полицейские, которые нашли там иностранца. Он рассказал, что познакомился с девушкой под псевдонимом «Сага» на сайте. Они договорились встретиться. День перетек в вечер, тот - в ночь. А вот потом дама начала требовать деньги за секс. Свое тело она оценила в 25 тысяч рублей.

Мужчина возмутился такому повороту событий и выставил подружку за дверь. Та обиделась и пошла в полицию, написав заявление на любовника. Однако потом одумалась и попросила прекратить дело, сказав, что ничего плохого с ней не произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU