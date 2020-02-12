Мокрый снег с дождем надвигаются на Петербург и Ленобласть
В Петербурге и Ленинградской области затяжная осень перешла в стадию ранней весны. Во вторник, 11 февраля, в Ленинградском зоопарке проснулись сурки, что, как правило, означает, что зима окончательно закончилась. Погода это подтверждает. В четверг, 13 февраля, в регионе ожидается теплая, но пасмурная обстановка с мокрым снегом и дождем.
- В четверг, 13 февраля, в Петербурге облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха днем плюс 1-3 градуса. Ветер южный, юго-западный умеренный, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
В Ленинградской области погода будет стоять практически такая же, как в городе, лишь с разницей в температуре – от минус 2 до плюс 3 в зависимости от района. В связи с этим МЧС предупреждает местных жителей о гололедице на дорогах, которая продержится до 15 февраля минимум.
ИСТОЧНИК KP.RU