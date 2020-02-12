2020-02-12T16:05:31+03:00
Общество

В Петербурге продлили программу маткапитала за третьего ребенка до 2026 года

Такое решение приняли депутаты городского парламента
Петр КИБЕР
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Петербургскую программу выплат на третьего ребенка решено продлить еще на пять лет.Петербургскую программу выплат на третьего ребенка решено продлить еще на пять лет.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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После недавнего решения Владимира Путина, деньги за ребенка может получить и мать, родившая первенца. За второго федеральные власти платили с 2007 года. А вот за третьего ничего не полагалось. Однако в Петербурге с 2012 года работает региональная программа, по которой, в рамках поддержки рождаемости платили как раз за него. Теперь ее решено продлить.

- Региональная программа материнского капитала должна была завершиться в 2021 году, но большинство депутатов высказалось за то, чтобы продлить ее как минимум до 2026 года, - сообщает корреспондент «Комсомольской правды» с заседания городского парламента.

Напомним, что в 2012 году размер финансовой помощи составлял 100 тысяч рублей, потом был несколько раз индексирован и сейчас эта сумма - 160 тысяч рублей. На нее могут претендовать около 44,5 тысяч петербургских семей, у которых рождается третий или последующий ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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