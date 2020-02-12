2020-02-12T16:50:48+03:00
Происшествия

У свидетеля массового убийства 8-летней давности в Петербурге нашли целый арсенал оружия

Мужчина хранил в своей квартире пистолеты, порох и сотни патронов
Лилия КОЗЛОВА
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У свидетеля двойного убийства, произошедшего в 2012 году, нашли дома арсенал оружияУ свидетеля двойного убийства, произошедшего в 2012 году, нашли дома арсенал оружияФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полиция Ленинградской области спустя восемь лет нашла предполагаемого свидетеля двойного убийства. В начале января 2012 года в лесу Лодейного Поля были обнаружены трупы двух жителей Карелии с колото-резанными ранами. Дело множество раз приостанавливалось из-за того, что не удавалось установить причастных. Однако 11 февраля 2020 года оперативники вышли на возможного очевидца произошедшего. Но и он оказался с «сюрпризом».

- Предполагаемым свидетелем убийства оказался 45-летний петербуржец, проживающий в квартире дома 66, корпус 1, по Комендантскому проспекту. Мужчину задержали дома и провели у него обыск, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Оказалось, что дома у мужчины целый склад оружия. Среди них правоохранители нашли три пистолета с признаками переделки. Все они не зарегистрированы. Также он хранил более 500 различных патронов, несколько сотен гильз, магазины к пистолетам, порох, мерные весы и пресс-станок.

Все оружие и боеприпасы были изъяты и отправлены на экспертизу. В отношении возможного свидетеля теперь могут возбудить уголовное дело за хранение огнестрелов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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