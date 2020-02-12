17 медицинских ошибок обернулись в Петербурге уголовными делами

12 Февр. 2020 2020-02-12T17:10:49+03:00

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В Петербурге снизилась криминогенная обстановка. Как минимум, за 2019 год количество зарегистрированных совершенных преступлений упало на 5,4 процентов по сравнению с 2018 годом. Из 48,6 тысяч – 34,4 процента – это те, что попадают под определение тяжкие и особо тяжкие. Об этом в среду, 12 февраля, рассказали в следственном комитете, подводя итоги минувшего года.

- Так, убийств в Петербурге произошло 139, что на 51 меньше, чем в 2018 году. При этом их раскрываемость выросла на 1,1 процент до 93,9 процентов, - отметили в комитете.

За минувший год в Северной столице раскрыто 138 убийств и покушений на убийство, 65 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, 51 изнасилование, 142 противоправных деяния, связанных со взяточничеством.

Также за 2019 год по результатам рассмотрения сообщений о преступлениях медицинских работников следственными подразделениями Главного следственного управления принято 17 решений о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU