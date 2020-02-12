Депутат ЗакСа назвал преимущества переезда Объединенной судостроительной корпорации в Петербург
Вскоре Петербург станет пилотным городом среди российских регионов в области судостроения. Так, переезд Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в город на Неве имеет множество преимуществ. Такую мысль высказал депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев.
- В Петербурге лучше и дешевле, много выходцев из Военно-морского флота, много профильных вузов, - приводит слова Цивилева «Федеральное агентство новостей».
Парламентарий также отметил экономическую выгоду, так как в Петербурге множество контрагентов, которые занимаются проектированием, выработкой техрешений. Кроме того, в Петербурге сосредоточены проектанты ВМФ.
Кроме того, советник председателя ОСК Андрей Кибитов рассказал, что предприятие разместится в здании на переулке Антоненко.
- Сейчас это здание начинаем обустраивать. Примерно с февраля процесс запускается, к июлю процесс выйдет на финальную стадию. К концу лета здание уже начнет работать, - рассказал Кибитов изданию "Политэксперт".
ИСТОЧНИК KP.RU