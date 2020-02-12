2020-02-12T18:28:28+03:00
Общество

Депутат ЗакСа назвал преимущества переезда Объединенной судостроительной корпорации в Петербург

Цивилев считает, что это позволит существенно снизить затраты компании
Лилия КОЗЛОВА
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Цивилев назвал преимущества переезда ОСК в ПетербургЦивилев назвал преимущества переезда ОСК в ПетербургФото: Артем КИЛЬКИН
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Вскоре Петербург станет пилотным городом среди российских регионов в области судостроения. Так, переезд Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в город на Неве имеет множество преимуществ. Такую мысль высказал депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев.

- В Петербурге лучше и дешевле, много выходцев из Военно-морского флота, много профильных вузов, - приводит слова Цивилева «Федеральное агентство новостей».

Парламентарий также отметил экономическую выгоду, так как в Петербурге множество контрагентов, которые занимаются проектированием, выработкой техрешений. Кроме того, в Петербурге сосредоточены проектанты ВМФ.

Кроме того, советник председателя ОСК Андрей Кибитов рассказал, что предприятие разместится в здании на переулке Антоненко.

- Сейчас это здание начинаем обустраивать. Примерно с февраля процесс запускается, к июлю процесс выйдет на финальную стадию. К концу лета здание уже начнет работать, - рассказал Кибитов изданию "Политэксперт".

ИСТОЧНИК KP.RU

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