2020-02-12T18:20:53+03:00
Общество

Секс-игры и алые простыни: Что подарят петербуржцы на 14 февраля своим любимым

Накануне праздника интерес горожан к украшениям, духам и сладостям вырос
Лилия КОЗЛОВА
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Что подарят петербуржцы на 14 февраля своим любимымЧто подарят петербуржцы на 14 февраля своим любимымФото: Мария ЛЕНЦ
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В пятницу, 14 февраля, влюбленные парочки Петербурга будут отмечать День Святого Валентина. Накануне праздника горожане начали активно выбирать подарки для своих половинок. Оказалось, что в 2020 году многие планируют отметить этот день в интимной домашней обстановке, а не ресторане.

- Продажи мишек из роз и букетов из мягких игрушек с 6 по 11 февраля 2020 года снизились по сравнению с прошлым годом. Зато у петербуржцев вырос на 300 процентов интерес к ювелирным изделиям, - пишет «Мойка78».

Также относительно среднего значения в течение года на 221 процент вырос спрос на эротические игры. Например, «Камасутра» в виде игральных карт и кубиков. Кроме того, на 142 процента горожане стали больше покупать духи.

Кроме того, ко Дню всех влюбленных петербуржцы покупают аромамасла для создания романтической атмосферы, воздушные шары в форме сердец и свечи. На 300 процентов вырос спрос на постельное белье, причем, самый популярный цвет – красный.

Согласно данным аналитики, в этом году петербурженки получат в подарки украшения, духи и конфеты. В среднем стоимость презента варьируется в пределах 1-1,4 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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