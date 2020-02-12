Пассажиры на ходу выпрыгивали из дымящегося автобуса в Петербурге
В Невском районе Петербурга произошло ЧП. Около пяти часов вечера в среду, 12 февраля, на проспекте Большевиков неожиданно начал дымиться автобус, следующий по маршруту номер 191. Испуганные пассажиры начали выпрыгивать из транспорта прямо на ходу, не дожидаясь, пока он полностью остановится. Видео данного инцидента попало в соцсети.
- На проспекте Большевиков двигатель не выдержал столько количество пассажиров и закипел, - рассказали очевидцы о случившемся в соцсети.
Интернет-знатоки стали выдвигать предположения, от чего же задымился автобус. Большинство сошлись на мнении, что в машине лопнул патрубок, другие решили, что сломался вентилятор или потек бачок.
Отмечается, что в результате небольшого задымления, никто их пассажиров не пострадал. Люди вышли на улицу и отправились на остановку, чтобы пересесть на другой транспорт.
В Петербурге на ходу задымился автобус .
ИСТОЧНИК KP.RU