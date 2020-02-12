Пассажиры на ходу выпрыгивали из дымящегося автобуса в Петербурге

12 Февр. 2020 2020-02-12T18:42:55+03:00

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В Невском районе Петербурга произошло ЧП. Около пяти часов вечера в среду, 12 февраля, на проспекте Большевиков неожиданно начал дымиться автобус, следующий по маршруту номер 191. Испуганные пассажиры начали выпрыгивать из транспорта прямо на ходу, не дожидаясь, пока он полностью остановится. Видео данного инцидента попало в соцсети.

- На проспекте Большевиков двигатель не выдержал столько количество пассажиров и закипел, - рассказали очевидцы о случившемся в соцсети.

Интернет-знатоки стали выдвигать предположения, от чего же задымился автобус. Большинство сошлись на мнении, что в машине лопнул патрубок, другие решили, что сломался вентилятор или потек бачок.

Отмечается, что в результате небольшого задымления, никто их пассажиров не пострадал. Люди вышли на улицу и отправились на остановку, чтобы пересесть на другой транспорт.

В Петербурге на ходу задымился автобус .

ИСТОЧНИК KP.RU