Назван самый популярный маршрут троллейбуса в Петербурге

12 Февр. 2020 2020-02-12T18:55:14+03:00

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В Петербурге назвали самый популярный троллейбусный маршрут. Им стал обновленный маршрут номер 2, одна из семи линий, использующих технологию автономного хода. Так, с 12 февраля 2018 года, когда электробусы с динамической зарядкой сменили «классические» троллейбусы, а сам маршрут был продлен до квартала «Юбилейный» в Приморском районе, за два года по нему уже проехали 9,2 миллиона пассажиров.

- За первую же неделю по нему проехали 50 тысяч человек. По итогам 2019 года пассажиропоток вырос в полтора раза по сравнению с аналогичными показателями 2018 года. «Автономные» троллейбусы номер 2 перевезли 5,4 миллионов человек, - рассказали в Смольном.

Самым насыщенным месяцем минувшего года стал октябрь – 515 тысяч пассажиров. Не обошлось без «двойки» и в новогоднюю ночь — маршрут стал одним из пяти троллейбусных, которые везли пассажиров 1 января после боя курантов.

Напомним, увеличенный автономный ход позволил запустить троллейбусное движение по проспекту Королева, где нет контактной сети. Появление современных электробусов с динамической зарядкой в Приморском районе решило вопрос социального транспорта, с которым обращались жители нового квартала «Юбилейный». Посередине П-образного маршрута, пролегающего от улицы Шаврова до Глухарской улицы, находится станция метро «Комендантский проспект».

ИСТОЧНИК KP.RU