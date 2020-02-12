2020-02-12T19:24:02+03:00
Происшествия

Похищение человека обошлось петербуржцу в полмиллиона рублей компенсации

Преступник отбывал наказание в колонии, но не торопился выплачивать пострадавшему компенсацию морального вреда
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге приставы взыскали 500 тысяч рублей с похитителя человека.В Петербурге приставы взыскали 500 тысяч рублей с похитителя человека.Фото: Артем КИЛЬКИН
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500 миллионов рублей выплатил осужденный 59-летний петербуржец за похищение человека. Ранее преступника осудили по соответствующей уголовной статье и отправили в колонию. Он спокойно отбывал наказание, а вот выплатить бывшему пленнику компенсацию морального вреда не торопился и рассчитывал, что про деньги все забудут. Не вышло – за дело взялись судебные приставы.

- В межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу было возбуждено исполнительное производство о взыскании с мужчины 1961 года рождения компенсации морального вреда в размере 500 000 рублей в пользу физического лица. Исполнительный лист был выдан Гарнизонным военным судом Санкт-Петербурга, - передает пресс-служба УФССП по Петербургу.

Судебный пристав в итоге взыскала нужную сумму с банковского счета, пенсии и заработной платы осужденного. Остаток долга принудительно направили на депозитный счет районного отдела, а после отдали похищенному человеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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