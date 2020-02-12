Похищение человека обошлось петербуржцу в полмиллиона рублей компенсации

12 Февр. 2020 2020-02-12T19:24:02+03:00

Изменить размер текста: A A

500 миллионов рублей выплатил осужденный 59-летний петербуржец за похищение человека. Ранее преступника осудили по соответствующей уголовной статье и отправили в колонию. Он спокойно отбывал наказание, а вот выплатить бывшему пленнику компенсацию морального вреда не торопился и рассчитывал, что про деньги все забудут. Не вышло – за дело взялись судебные приставы.

- В межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу было возбуждено исполнительное производство о взыскании с мужчины 1961 года рождения компенсации морального вреда в размере 500 000 рублей в пользу физического лица. Исполнительный лист был выдан Гарнизонным военным судом Санкт-Петербурга, - передает пресс-служба УФССП по Петербургу.

Судебный пристав в итоге взыскала нужную сумму с банковского счета, пенсии и заработной платы осужденного. Остаток долга принудительно направили на депозитный счет районного отдела, а после отдали похищенному человеку.

ИСТОЧНИК KP.RU