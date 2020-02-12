2020-02-12T20:27:39+03:00
Общество

Уборку замусоренного сквера у станции метро «Нарвская» взяли на контроль районной администрации

Бессовестный подрядчик не выполнял свои обязанности, поэтому с ними распрощались [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Сквер у"Нарвской" теперь будут регулярно убирать от мусора. Фото: vk.com/club126217409Сквер у"Нарвской" теперь будут регулярно убирать от мусора. Фото: vk.com/club126217409
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До администрации Кировского района дошли жалобы местных жителей на заваленный мусором сквер у станции метрополитена «Нарвская». Проверка чиновников показала, что бессовестный подрядчик не выполняет свои обязательства от слова совсем. Сквер не убирали систематически, что никак не устроило администрацию.

Новый подрядчик обещает выполнять обязательства контракта на совесть. Фото: vk.com/club126217409

Новый подрядчик обещает выполнять обязательства контракта на совесть. Фото: vk.com/club126217409

- Контракт с подрядной организацией, осуществлявшей уборку у станции метро «Нарвская» расторгнут. Все нарушения были зафиксированы, администрация района составила соответствующие акты. С 11 февраля 2020 года данную территорию обслуживает управляющая компания ООО «Жилкомсервис №2 Кировского района», заключен новый договор, - передает пресс-служба районной администрации.

Теперь сквер собираются убирать от грязи и мусора ежедневно. В настоящее время территорию у вестибюля метро приводят в надлежащее состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Уборку замусоренного сквера у станции метро «Нарвская» взяли на контроль районной администрации
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