Уборку замусоренного сквера у станции метро «Нарвская» взяли на контроль районной администрации

12 Февр. 2020 2020-02-12T20:27:39+03:00

Сквер у"Нарвской" теперь будут регулярно убирать от мусора. Фото: vk.com/club126217409

Бессовестный подрядчик не выполнял свои обязанности, поэтому с ними распрощались [фото]

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До администрации Кировского района дошли жалобы местных жителей на заваленный мусором сквер у станции метрополитена «Нарвская». Проверка чиновников показала, что бессовестный подрядчик не выполняет свои обязательства от слова совсем. Сквер не убирали систематически, что никак не устроило администрацию.

Новый подрядчик обещает выполнять обязательства контракта на совесть. Фото: vk.com/club126217409

- Контракт с подрядной организацией, осуществлявшей уборку у станции метро «Нарвская» расторгнут. Все нарушения были зафиксированы, администрация района составила соответствующие акты. С 11 февраля 2020 года данную территорию обслуживает управляющая компания ООО «Жилкомсервис №2 Кировского района», заключен новый договор, - передает пресс-служба районной администрации.

Теперь сквер собираются убирать от грязи и мусора ежедневно. В настоящее время территорию у вестибюля метро приводят в надлежащее состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU