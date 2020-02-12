На Восстания «Рендж Ровер» влетел в пенсионерку на «зебре»

12 Февр. 2020 2020-02-12T21:29:10+03:00

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В среду 12 февраля около 18:45 в центре Петербурга на пенсионерку наехал «Рендж Ровер». Все случилось на улице Восстания возле дома №26. Известно, что 59-летняя женщина переходила проезжую часть по «зебре». К сожалению, ее вовремя не заметил водитель иномарки.

- 43-летний мужчина, управляя «Рендж Ровером» совершил наезд на женщину 1961 года рождения в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате аварии пешехода госпитализировали врачи скорой помощи. Ее состояние здоровья сейчас оценивают как тяжелое, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По факту ДТП сейчас проводится тщательная проверка. Увы, но инспекторы ГИБДД не нашли ни одной камеры видеонаблюдения, запись с которых помогла бы прояснить ситуацию. Все обстоятельства происшествия только предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU