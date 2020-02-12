На Восстания «Рендж Ровер» влетел в пенсионерку на «зебре»
В среду 12 февраля около 18:45 в центре Петербурга на пенсионерку наехал «Рендж Ровер». Все случилось на улице Восстания возле дома №26. Известно, что 59-летняя женщина переходила проезжую часть по «зебре». К сожалению, ее вовремя не заметил водитель иномарки.
- 43-летний мужчина, управляя «Рендж Ровером» совершил наезд на женщину 1961 года рождения в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате аварии пешехода госпитализировали врачи скорой помощи. Ее состояние здоровья сейчас оценивают как тяжелое, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
По факту ДТП сейчас проводится тщательная проверка. Увы, но инспекторы ГИБДД не нашли ни одной камеры видеонаблюдения, запись с которых помогла бы прояснить ситуацию. Все обстоятельства происшествия только предстоит выяснить.
ИСТОЧНИК KP.RU