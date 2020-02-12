«Огонь, иди со мной»: Фанаты «Твин Пикса» исписали баллончиками фасад дома на улице Маяковского

12 Февр. 2020 2020-02-12T21:51:48+03:00

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Жители одного из домов на улице Маяковского пожаловались в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте» на вандалов, испортивших фасад здания. Парни решили «подарить» стене несколько граффити. Однако их неторопливая работа с баллончиками попала на камеры видеонаблюдения.

Молодые люди четко распределили роли и действовали без заминок. Фото: vk.com/spb_today

- Испортили фасад дома и двери в парадную красками и граффити, - написали очевидцы творчества вандалов.

Судя по двум видеозаписям, парней было трое. Они распределили себе роли – один «разукрашивал» фасад дома, другой все это снимал, а третий стоял, что называется, на шухере. Итогом вандализма стала пара надписей и рисунок горящего лица с цитатой «Огонь, иди со мной» из известного еще по временам ОРТ сериала «Твин Пикс». Фанаты до сих пор спорят о значении этих таинственных слов. Но культурную отсылку вандалов жильцы дома расценили не как трактовку цитаты, а как обычное вредительство.

Творчество ребят и культурную отсылку не оценили пользователи Сети и жильцы дома.

ИСТОЧНИК KP.RU