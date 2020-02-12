Дзюба начал «войну» со Слуцким из-за сравнения с бревном
Артем Дзюба и Леонид Слуцкий обменялись традиционными подколами через Instagram. Главный тренер «Рубина» и нападающий сине-бело-голубых хорошо знакомы друг с другом со времен совместной работы в сборной России. Они нередко обмениваются шутками и по сей день. Очередную «войну» начал Дзюба.
Фото: instagram.com/artem.dzyuba
- Эксклюзивный кадр. Президент «Рубина» уговаривает Слуцкого стать тренером его клуба, - пишет форвард в публикации с картинкой тощего и толстого бандитов из мультфильма «Тайна третьей планеты».
«Это не я начал войну», - ответил Слуцкий и быстро придумал ироничную картинку в сторону Дзюбы. Леонид Викторович вспомнил при этом постоянные слухи про переход нападающего «Зенита» в английскую Премьер-лигу.
Фото: instagram.com/leonid.slutsky
- Моуриньо «обрабатывает» Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм», - пошутил Слуцкий, выложив картинку с деревообработкой.
Затем последовала и публикация фотографии маленького котенка у зеркала, который видит в отражении храброго льва. На каждую шутку Дзюба ответил лайком, так что вряд ли он в обиде.
Фото: instagram.com/leonid.slutsky
ИСТОЧНИК KP.RU