2020-02-12T22:34:09+03:00
Общество

Дзюба начал «войну» со Слуцким из-за сравнения с бревном

Леонид Слуцкий и Артем Дзюба обменялись традиционными колкостями через Instagram [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Дзюба и Слуцкий обменялись шутками в Instagram.Дзюба и Слуцкий обменялись шутками в Instagram.Фото: Александр ГЛУЗ
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Артем Дзюба и Леонид Слуцкий обменялись традиционными подколами через Instagram. Главный тренер «Рубина» и нападающий сине-бело-голубых хорошо знакомы друг с другом со времен совместной работы в сборной России. Они нередко обмениваются шутками и по сей день. Очередную «войну» начал Дзюба.

Фото: instagram.com/artem.dzyuba

Фото: instagram.com/artem.dzyuba

- Эксклюзивный кадр. Президент «Рубина» уговаривает Слуцкого стать тренером его клуба, - пишет форвард в публикации с картинкой тощего и толстого бандитов из мультфильма «Тайна третьей планеты».

«Это не я начал войну», - ответил Слуцкий и быстро придумал ироничную картинку в сторону Дзюбы. Леонид Викторович вспомнил при этом постоянные слухи про переход нападающего «Зенита» в английскую Премьер-лигу.

Фото: instagram.com/leonid.slutsky

Фото: instagram.com/leonid.slutsky

- Моуриньо «обрабатывает» Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм», - пошутил Слуцкий, выложив картинку с деревообработкой.

Затем последовала и публикация фотографии маленького котенка у зеркала, который видит в отражении храброго льва. На каждую шутку Дзюба ответил лайком, так что вряд ли он в обиде.

Фото: instagram.com/leonid.slutsky

Фото: instagram.com/leonid.slutsky

ИСТОЧНИК KP.RU

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