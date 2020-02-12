2020-02-12T23:07:51+03:00
Общество

Житель Красного Села пришел в шок от «Чужого», найденного в карасе

В купленной на рынке рыбе оказался солитер
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Красном Селе в купленном карасе нашли неожиданный сюрприз. Фото: vk.com/krasnoe_seloВ Красном Селе в купленном карасе нашли неожиданный сюрприз. Фото: vk.com/krasnoe_selo
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В сообществе «Транспортный коллапс, Красное Село» во «Вконтакте» появились две видеозаписи под названием «Чужой в рыбе» от раздосадованного покупателя рыбы на местном рынке. Мужчина, в предвкушении вкусного ужина, потрошил карася, как вдруг из него выползло странное нечто.

- Купил на рынке рыбку и вот что я там нашел. Вот эта «штука», которая внутри, шевелится. Я так понимаю, это какой-то глист. «Хорошая» рыбка, - рассказывает встревоженный покупатель.

Сначала комментаторы новости шутили про лапшу быстрого приготовления, но позже местные рыболовы определили «Чужого» как солитера – длинного плоского червя белого цвета. Несчастному покупателю посоветовали не жарить рыбу и выкинуть ее с паразитом от греха подальше – свое здоровье важнее потраченных денег.

- Продавец точно не виноват. Такое бывает, к сожалению – подытоживают люди.

"Чужой" в рыбе явно испортил аппетит несчастному покупателю. Фото: vk.com/krasnoe_selo

"Чужой" в рыбе явно испортил аппетит несчастному покупателю. Фото: vk.com/krasnoe_selo

ИСТОЧНИК KP.RU

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