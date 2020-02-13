2020-02-13T00:04:47+03:00
Происшествия

На экс-чиновника администрации Невского района завели уголовное дело за взятку в 4,5 млн рублей

Следствие полагает, что мужчина закрыл глаза на строительство многоквартирного дома за солидную сумму
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге задержали экс-чиновника администрации Невского района по подозрению в получении взятки.В Петербурге задержали экс-чиновника администрации Невского района по подозрению в получении взятки.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге задержали бывшего начальника отдела строительства и землепользования администрации Невского района по подозрению в крупной взятке. Мужчина попался полиции и УФСБ во время оперативно-розыскных мероприятий. Следствие уверяет, что злоумышленник уже изобличен за то, что закрыл глаза на строительство многоквартирного дома в Невском районе за крупную сумму денег. Все случилось 8 октября 2018 года, когда чиновник еще занимал свою должность.

- Мужчина получил от представителя одной из коммерческих структур взятку в сумме 4 миллионов и 500 тысяч рублей. Она предназначалась для общего покровительства и нечинения препятствий при строительстве данной структурой многоквартирного дома, - комментируют в пресс-службе СК РФ по Петербургу.

Сейчас горе-чиновник ожидает официальное предъявление обвинения и меру пресечения. В худшем случае ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Пока что расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На экс-чиновника администрации Невского района завели уголовное дело за взятку в 4,5 млн рублей
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