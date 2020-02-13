На экс-чиновника администрации Невского района завели уголовное дело за взятку в 4,5 млн рублей
В Петербурге задержали бывшего начальника отдела строительства и землепользования администрации Невского района по подозрению в крупной взятке. Мужчина попался полиции и УФСБ во время оперативно-розыскных мероприятий. Следствие уверяет, что злоумышленник уже изобличен за то, что закрыл глаза на строительство многоквартирного дома в Невском районе за крупную сумму денег. Все случилось 8 октября 2018 года, когда чиновник еще занимал свою должность.
- Мужчина получил от представителя одной из коммерческих структур взятку в сумме 4 миллионов и 500 тысяч рублей. Она предназначалась для общего покровительства и нечинения препятствий при строительстве данной структурой многоквартирного дома, - комментируют в пресс-службе СК РФ по Петербургу.
Сейчас горе-чиновник ожидает официальное предъявление обвинения и меру пресечения. В худшем случае ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Пока что расследование дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU