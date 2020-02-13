Чиновник из комитета эконадзора Ленобласти попался с поличным на взятке

13 Февр. 2020 2020-02-13T00:36:37+03:00

В Ленобласти задержали за взятку начальника одного из отделов комитета государственного экологического надзора. Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Ленобласти задержали начальника одного из отделов комитета государственного эконадзора вместе с тремя посредниками. Мужчин поймали с поличным при передаче взятки на сумму 650 тысяч рублей. Именно столько, по версии следствия, стоили хорошие отношения комитета с местной фирмой, ранее замеченной в нарушении и получившей штраф. Известно, что злосчастный административный материал все еще находится в производстве. А круглая сумма могла бы отменить санкции.

Помимо этого 41-летний чиновник обещал «крышевать» деятельность организации, которая, к слову, занимается планировкой местности на земельных участках во Всеволожском районе.

- После задержания злоумышленников был проведен ряд обысков по местам жительства подозреваемых и в комитете государственного экологического надзора Ленинградской области. Обнаружены и изъяты документы, представляющие интерес для следствия, - рассказывают в пресс-службе СК РФ по Ленобласти.

В ближайшее время задержанным мужчинам предъявят обвинения и изберут меру пресечения. Горе-чиновнику грозит до 12 лет тюрьмы. Тем временем расследование дела все еще продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU