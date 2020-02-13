2020-02-13T01:03:37+03:00
Общество

Петербурженка пожаловалась на детский сад, в котором ее дочку "травят" воспитатели

Малышка возвращается домой с диареей, синяками и порванной одеждой
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Многодетная мать пожаловалась на то, что ее дочь травят в детском саду.Многодетная мать пожаловалась на то, что ее дочь травят в детском саду.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Письмо от очередной недовольной матери получила Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова. Женщина пожаловалась на то, что ее ребенок постоянно возвращается из детского сада с синяками, диареей и порванной одеждой. Она предположила, что это организованная травля от воспитателей. Мол, они в курсе, что место в детском саду многодетная мать «выбила» лишь после давней жалобы детскому омбудсмену.

Терпение женщины лопнуло, когда она увидела свою малышку, гуляющую в шапке с открытым ухом.

- У шапки не было веревки. Воспитательница сказала, что она перетерлась. А дома, при осмотре, я поняла, что веревка вырвана. После этого появились подозрения в неадекватном поведении воспитателей. Почему они не уследили за ребенком? Почему дочка домой приходит с синяками? Почему постоянно сломаны молнии на куртках? Почему мой ребенок постоянно «болеет»? - вопрошала мать.

Омбудсмен вмешалась в историю и связалась с заведующей детского сада для урегулирования конфликта. Объяснение нашлось всему. Диарею списали на ротовирусную инфекцию. Порванная одежда стала следствием того, что девочка донашивает вещи за братом и сестрой. Синяки же объяснили тем, что малышка очень активная, отбирает игрушки у других детей и даже может ударить. Если она не получает желаемого, то падает на пол и плачет.

- Катя ходит в группу второй год, а претензии мамы начались только в этом, - заверила заведующая.

В итоге конфликт разрешился примирением сторон после личной встречи матери с руководством детского сада. А Светлана Агапитова посоветовала не завышать требования к воспитателям, которые и так всецело отдают себя тяжелой работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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