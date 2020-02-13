2020-02-13T01:21:03+03:00
Общество

«Аладдин забыл»: В Красном селе украсили ковром проезжую часть

Горожане соревнуются в соцсетях в шутках по теме
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Ранним утром ковер заметил под ногами прохожий. Фото: vk.com/krasnoe_seloРанним утром ковер заметил под ногами прохожий. Фото: vk.com/krasnoe_selo
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В сообществе «Транспортный коллапс, Красное Село» во «Вконтакте» поделились забавной фотографией, на которой видно, как в одном из дворов района лежит ковер прямо на проезжей части. Кто его постелил – так и не выяснили, но он явно задает стиль всей дороге и поднимает настроение прохожим. Шикарное «благоустройство» оценили местные жители. Люди принялись соревноваться в юморе в комментариях.

- Джин был пьян, припарковаться не смог.

- О, Аладдин забыл ковер-самолет, к кому то в гости прилетел. Красносельская ноооооооочь...

- Это красная дорожка с вручения «Оскара»... Убрать забыли...

Оставив юмор, петербуржцы попытались понять, зачем ковер постелили прямо на дорогу. Кто-то объяснил все тем, что его поленились отнести до мусорки. Другие решили, что за ковром скрываются ямы, которые мозолили глаза жителям дома.

Ковер задавал стиль всей проезжей части, чем обрадовал людей. Фото: vk.com/krasnoe_selo

Ковер задавал стиль всей проезжей части, чем обрадовал людей. Фото: vk.com/krasnoe_selo

ИСТОЧНИК KP.RU

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