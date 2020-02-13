2020-02-13T08:31:07+03:00
Происшествия

8 человек погибли на трассе Петербург-Невель

Микроавтобус с украинцами, ехавшими домой с заработков, влетел под фуру [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Псковской области микроавтобус, ехавший из Петербурга, попал в смертельное ДТП. Фото: УПРДОР "Северо-Запад"В Псковской области микроавтобус, ехавший из Петербурга, попал в смертельное ДТП. Фото: УПРДОР "Северо-Запад"
Изменить размер текста:

Страшная по последствиям авария произошла в ночь на 13 февраля на федеральной трассе Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель. Неподалеку от поселка Руда Псковской области пассажирский микроавтобус столкнулся с большегрузом. Восемь человек погибли на месте.

- Предварительно в 1:10 на 484 километре трассы Р-23 произошло столкновение микроавтобуса «Мерседес Спринтер» с украинскими номерами и грузовым «Вольво», - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».

От сильного удара водитель и семеро пассажиров микроавтобуса скончались до приезда скорой помощи. Еще один пассажир, а также водитель «Вольво» (предположительно гражданин Белоруссии) получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Все погибшие - граждане Украины, по предварительным данным, ехавшие с заработков из Санкт-Петербурга на родину.

Сейчас на трассе работают все экстренные службы, а также полиция и эксперты, которые должна установить причины смертельного ДТП.

Как пишет «КП-Псков», место трагедии уже осмотрели главы ГИБДД и УМВД России по Псковской области. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

ДТП на трассе в Псковской области с восемью погибшими.Видео: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяного петербуржца сняли со льда Невы у Большеохтинского моста
В четверг в Петербурге будет до четырех градусов тепла и снег с дождем
8 человек погибли на трассе Петербург-Невель
«Аладдин забыл»: В Красном селе украсили ковром проезжую часть
Петербурженка пожаловалась на детский сад, в котором ее дочку "травят" воспитатели
Чиновник из комитета эконадзора Ленобласти попался с поличным на взятке
На экс-чиновника администрации Невского района завели уголовное дело за взятку в 4,5 млн рублей
В «Галерее» трое темпераментных и пьяных юношей подрались с охранниками
Житель Красного Села пришел в шок от «Чужого», найденного в карасе
Дзюба начал «войну» со Слуцким из-за сравнения с бревном
«Огонь, иди со мной»: Фанаты «Твин Пикса» исписали баллончиками фасад дома на улице Маяковского
На Восстания «Рендж Ровер» влетел в пенсионерку на «зебре»
Поджигатель машины заводилы фанатов «Зенита» попал на видео
Уборку замусоренного сквера у станции метро «Нарвская» взяли на контроль районной администрации