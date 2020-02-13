8 человек погибли на трассе Петербург-Невель

13 Февр. 2020 2020-02-13T08:31:07+03:00

В Псковской области микроавтобус, ехавший из Петербурга, попал в смертельное ДТП. Фото: УПРДОР "Северо-Запад"

Микроавтобус с украинцами, ехавшими домой с заработков, влетел под фуру [видео]

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Страшная по последствиям авария произошла в ночь на 13 февраля на федеральной трассе Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель. Неподалеку от поселка Руда Псковской области пассажирский микроавтобус столкнулся с большегрузом. Восемь человек погибли на месте.

- Предварительно в 1:10 на 484 километре трассы Р-23 произошло столкновение микроавтобуса «Мерседес Спринтер» с украинскими номерами и грузовым «Вольво», - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».

От сильного удара водитель и семеро пассажиров микроавтобуса скончались до приезда скорой помощи. Еще один пассажир, а также водитель «Вольво» (предположительно гражданин Белоруссии) получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Все погибшие - граждане Украины, по предварительным данным, ехавшие с заработков из Санкт-Петербурга на родину.

Сейчас на трассе работают все экстренные службы, а также полиция и эксперты, которые должна установить причины смертельного ДТП.

Как пишет «КП-Псков», место трагедии уже осмотрели главы ГИБДД и УМВД России по Псковской области. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/760490" frameborder="0"></iframe> ДТП на трассе в Псковской области с восемью погибшими.Видео: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU