8 человек погибли на трассе Петербург-Невель
Страшная по последствиям авария произошла в ночь на 13 февраля на федеральной трассе Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель. Неподалеку от поселка Руда Псковской области пассажирский микроавтобус столкнулся с большегрузом. Восемь человек погибли на месте.
- Предварительно в 1:10 на 484 километре трассы Р-23 произошло столкновение микроавтобуса «Мерседес Спринтер» с украинскими номерами и грузовым «Вольво», - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».
От сильного удара водитель и семеро пассажиров микроавтобуса скончались до приезда скорой помощи. Еще один пассажир, а также водитель «Вольво» (предположительно гражданин Белоруссии) получили серьезные травмы и были госпитализированы.
Все погибшие - граждане Украины, по предварительным данным, ехавшие с заработков из Санкт-Петербурга на родину.
Сейчас на трассе работают все экстренные службы, а также полиция и эксперты, которые должна установить причины смертельного ДТП.
Как пишет «КП-Псков», место трагедии уже осмотрели главы ГИБДД и УМВД России по Псковской области. По факту аварии возбуждено уголовное дело.
ДТП на трассе в Псковской области с восемью погибшими.Видео: пресс-служба УМВД России по Псковской области.
ИСТОЧНИК KP.RU