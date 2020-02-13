2020-02-13T08:53:05+03:00
Общество

В четверг в Петербурге будет до четырех градусов тепла и снег с дождем

Над городом все еще властвует атлантический циклон
Петр КИБЕР
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13 февраля в Петербурге облачно и с прояснениями.13 февраля в Петербурге облачно и с прояснениями.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Теплая и почти весенняя погода продолжает радовать петербуржцев в середине «лютого» февраля. Так, днем в четверг синоптики обещают до 3-4 градусов выше ноля, а также небольшие осадки.

- 13 февраля ожидается облачная с прояснениями погода. В течение суток мокрый снег с дождем. Ветер южный и юго-западный, умеренный. Температура воздуха в течение дня от +1 до +3 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Причиной для плюсовой температуры станет влияние циклона, который застрял над северо-западом России. Его влияние грозит очередными температурными рекордами со знаком «плюс».

Как пишет у себя в «Фейсбуке» метеоролог Михаил Леус, прошлое достижение в +3,9 градуса было установлено в 2016 году.

- 13 февраля температурный фон вплотную приблизится к рекордным максимумами составит в Петербурге +2…+4, по области 0…+5 градусов, - сообщает синоптик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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