2020-02-13T09:36:58+03:00
Спорт

Светлана Кузнецова проиграла швейцарке Бенчич и вылетела с St. Petersburg Ladies Trophy

Петербургская теннисистка заявила, что «сделала все, что смогла»
Петр КИБЕР
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Светлана Кузнецова покидает теннисный турнир в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/formulatxСветлана Кузнецова покидает теннисный турнир в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/formulatx
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Петербургская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла одержать победу над швейцаркой Белиндой Бенчич и вылетела с St. Petersburg Ladies Trophy. Матч продолжался 1 час и 45 минут, был упорным, но соперница прославленной россиянки одержала победу в двух сетах со счетом 7:6, 6:4.

- Считаю, что теннис был очень достойным. Белинда любит играть в зале. Мне такое покрытие менее комфортно. Но с каждым годом я все лучше играю в зале. Я сделала все, что могла, у меня к себе нет вопросов, - приводит слова Кузнецовой пресс-служба турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

Светлана отметила, что ее соперница сейчас входит в первую пятерку рейтинга (сама Кузнецова находится на 49-м месте - прим. ред.), находится в хорошей форме и провела отличны матч. А самой петербурженке на хватило точной и сильной подачи, а также «решительности и четкого плана» в нужный момент.

Теперь Светлана Кузнецова намерена сосредоточится на турнирах в Катаре и Майами, а также надеется сыграть за сборною России в Кубке Федерации. Об уходе из тенниса 34-летняя спортсменка пока говорить не хочет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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