2020-02-13T10:52:46+03:00
Происшествия

На Пулковском шоссе охранник «Ашана» избил 14-летнего подростка

С таким заявлением в полицию обратился отец пострадавшего парня
Петр КИБЕР
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Отец петербургского подростка пожаловался в полицию, что его сына побил охранник супермаркета.Отец петербургского подростка пожаловался в полицию, что его сына побил охранник супермаркета.Фото: Ксения КАЗАКОВА
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Полицейские Московского района разбираются с историей об избиении 14-летнего подростка, в котором отец парня обвинил охранника супермаркета. Все, по словам заявителя, произошло днем 12 февраля в торговом центре на Пулковском шоссе.

- В 15:46 поступило сообщение: в ТК «Лето» охранник магазина «Ашан» избил несовершеннолетнего подростка 2005 года рождения, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Изначально номер «112» отец мальчика набрал, чтобы вызвать скорую, но поскольку дело касается подростка, которому нет 18 лет, дело дошло до полиции.

Самого парня медики увезли в одну из детских больниц Санкт-Петербурга, а прибывшие на место стражи порядка задержали предполагаемого нарушителя закона. Охранника доставили в отдел, где с него взяли показания.

Пока идет проверка, вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен по ее результатам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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