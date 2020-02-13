2020-02-13T11:39:13+03:00
Политика

Петербург поставит лекарства и построит дороги в Туркменистане

Правительство готово поддерживать в стране изучение русского языка
Лилия КОЗЛОВА
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Петербург готов поставлять лекарства и строить дороги в Туркменистане / Фото: СмольныйПетербург готов поставлять лекарства и строить дороги в Туркменистане / Фото: Смольный
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Правительство Петербурга выразило готовность принять участие в строительстве международного железнодорожного коридора «Север-Юг» и комплекса селезащитных сооружений в Ашхабаде, оказать поддержку в строительстве судов для Каспийского бассейна, поделиться опытом в модернизации тепловых электростанций. Об этом стало известно в четверг, 13 февраля, после встречи делегации Северной столицы с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о том, что город может помочь и лекарствами. В частности, фармацевтические компании Северной столицы готовы поставлять инсулин. Также город готов поддерживать образовательные проекты и изучение русского языка в Туркменистане.

- Мы помогаем уникальной школе, регулярно дарим учебники и художественную литературу. Сегодня мы привезли новые книги, в том числе знаменитую «Блокадную книгу» Даниила Гранина и Алеся Адамовича, - отметил Беглов, говоря о туркмено-российской школе имени Пушкина в Ашхабаде.

Кроме того, градоначальник Петербурга напомнил о героях Туркмении, которые приняли более 300 эвакуированных ленинградцев и защищали Ленинград. Беглов предложил установить в их честь памятник в Ашхабаде.

- Он станет знаком нашей благодарности туркменскому народу – и тем, кто защищал наш город, и тем, кто принял эвакуированных ленинградцев, - уверен Александр Беглов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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