2020-02-13T12:19:26+03:00
Общество

Вспышки на Солнце помешают смотреть телевизор жителям Ленобласти

Сбои в вещании могут быть с 21 февраля до 15 марта
Петр КИБЕР
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Солнечная активность нарушит прием телесигнала в Ленобласти.Солнечная активность нарушит прием телесигнала в Ленобласти.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Солнце помешает смотреть телевизор жителям Ленинградской области. Причиной станет активность светила, дарящего тепло, свет и, периодически, неприятности. Вспышки на звезде будут мешать приему телесигнала. Впрочем, не слишком сильно.

- Петербургский филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» информирует о возможном кратковременном ухудшении сигнала, вплоть до пропадания каналов, продолжительностью до 5 минут, - сообщает пресс-служба администрации Волховского района Ленинградской области.

Проблемы могут возникнуть на теле- и радиопрограммах первого мультиплекса с региональной и федеральной версией, а также второго мультиплекса из-за влияния Солнца на приемные антенны. Ориентировочное время помех - ежедневно с 11:12 до 13:05. Продолжаться солнечная активность будет три недели, с 21 февраля до 15 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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