Вспышки на Солнце помешают смотреть телевизор жителям Ленобласти
Солнце помешает смотреть телевизор жителям Ленинградской области. Причиной станет активность светила, дарящего тепло, свет и, периодически, неприятности. Вспышки на звезде будут мешать приему телесигнала. Впрочем, не слишком сильно.
- Петербургский филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» информирует о возможном кратковременном ухудшении сигнала, вплоть до пропадания каналов, продолжительностью до 5 минут, - сообщает пресс-служба администрации Волховского района Ленинградской области.
Проблемы могут возникнуть на теле- и радиопрограммах первого мультиплекса с региональной и федеральной версией, а также второго мультиплекса из-за влияния Солнца на приемные антенны. Ориентировочное время помех - ежедневно с 11:12 до 13:05. Продолжаться солнечная активность будет три недели, с 21 февраля до 15 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU