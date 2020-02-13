2020-02-13T12:41:36+03:00
Общество

В Петербурге к 14 февраля откроют контейнер, куда можно сдать вещи «своих бывших»

Проект по сбору ненужной одежды организован благотворительным проектом «Спасибо»
Петр КИБЕР
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К 14 февраля в Петербурге поставили контейнер для сдачи вещей "бывших". Фото: Благотворительный фонд "Спасибо".К 14 февраля в Петербурге поставили контейнер для сдачи вещей "бывших". Фото: Благотворительный фонд "Спасибо".
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14 февраля - День всех влюбленных. Но как бывает грустно отмечать его в одиночестве, особенно если вещи бывшего партнера, лежащие дома, ежедневно напоминают о болезненном расставании. Начать жизнь с чистого листа и избавиться от примет прошлого, петербуржцам предложили в благотворительном проекте «Спасибо». Там решили установить контейнер, в который можно будет выкинуть вещи своих бывших.

- Мы решили поддержать разбитые сердца и организовали акцию по приему вещей «бывших». Если вы разъехались, но вещи до сих пор остались жить с вами, то приносите их в ТРЦ «Охта Молл», - сообщают организаторы проекта.

Акцию, слоган которой напишут на контейнере, называется: «Пусть хоть вещи принесут пользу». Но и после 14 февраля, железный ящик останется стоять в торговом центре. Туда круглосуточно можно будет сдать всю ненужную одежду, обувь и книги.

Потом их достанут, отсортируют и отвезут в магазины «Спасибо». Там нуждающиеся могут получить вещи бесплатно. А с того, что продается, часть средств уйдет на благотворительность.

- Отдавая ненужное, можно быть уверенным в том, что оно принесет максимальную пользу. В шуточной акции к 14 февраля мы решили еще раз напомнить, что главные вещи в жизни - вовсе не вещи, - сообщают организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Петербурге к 14 февраля откроют контейнер, куда можно сдать вещи «своих бывших»
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