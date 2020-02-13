2020-02-13T14:21:50+03:00
Происшествия

13-летняя девочка занялась сексом с мигрантом в роскошном отеле Петербурга

На утро после бурной ночи девочка рассказала обо всем в полицию
Лилия КОЗЛОВА
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13-летняя девочка занялась сексом с мигрантом в отеле, а после рассказала об этом полиции13-летняя девочка занялась сексом с мигрантом в отеле, а после рассказала об этом полицииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Нелегальный мигрант из Таджикистана может поплатиться за страстную ночь на роскошных простынях номера отеля «Петербург». Около 10 часов утра в среду, 12 февраля, в холле гостиницы, что располагается в доме 6 по Московскому проспекту, к полицейскому, который пришел с обходом, обратилась 13-летняя петербурженка, которая рассказала, что минувшей ночью занималась сексом с 21-летним парнем.

- Девочка рассказала, что с трех часов ночи развлекалась в гостиничном номере с 21-летним мигрантов. Позже в полицию обратилась и мать девочки, которая заявила о том же самом, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Подозреваемого парня задержали сразу же в номере номер 2 отеля. Выяснилось, что в Петербурге приезжий не работает, на миграционном учете тоже не состоит. В связи с этим на него был составлен административный протокол.

Что касается бурной ночи, то полиция проверяет информацию и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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