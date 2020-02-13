В Петербурге умер 25-летний депутат «Единой России»

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:45:38+03:00

Андрей Горячков умер на 26-м году жизни от сердечной недостаточности. Фото: vk.com/mcmomo7

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В Василеостровском районе скоропостижно умер 25-летний депутат «Единой России» Андрей Горячков. О том, что молодого человека более нет в живых, стало известно вечером 12 февраля.

- С прискорбием сообщаем, что на 26 году жизни скоропостижно скончался наш друг и товарищ, депутат муниципального совета МО №7, председатель молодежного совета Андрей Олегович Горячков, - сообщается на странице Муниципального округа в соцсетях.

Внезапная смерть здорового и сильного мужчины шокировала многих. Жители муниципалитета вспоминают, что их депутат был добрым, внимательным, жизнерадостным, любил детей и не могут поверить в то, что его больше нет.

Андрей Горячков родился в семье известных российских спортсменов. Сам был мастером спорта по большому теннису. Никогда не жаловался на здоровье, однако именно оно и подвело.

Предварительной причиной смерти стала сердечная недостаточность.

У Андрея Горячкова осталась жена и двое маленьких сыновей.

ИСТОЧНИК KP.RU