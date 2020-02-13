Собаки двое суток сидят в запетой машине на Синопской набережной

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:10:15+03:00

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Неравнодушные жители Петербурга бьют тревогу в социальных сетях. В четверг, 13 февраля, в интернете появился пост, в котором рассказывается о том, что в машине, припаркованной в кармане вдоль Синопской набережной перед Бакунина второй день сидят запертые собаки. Желающие как-то помощь горожане обратились за советом в соцсети, не зная, что делать в такой ситуации.

- Полицию вызывайте, пусть свяжутся с ГАИ, пробьют номер хозяина и свяжутся с ним. Может с хозяином что случилось, - предположили советчики в интернете.

Горожане опубликовали пост, в котором рассказали, что животные сидят взаперти двое суток / Фото: vk.com/unreleased_dtp

На опубликованных фото из-за отражения в стекле соседнего дома в машине никого не видно. Однако очевидцы утверждают, что автомобиль с собаками стоит на одном и том же месте двое суток.

Активисты сначала обратились на горячую линию по защите прав животных по телефону 8 (800) 600-70-82. Там им посоветовали вызвать полицию, что петербуржцы и сделали. Теперь они ожидают приезда правоохранителей, чтобы разобраться в ситуации с собачьей ловушкой.

ИСТОЧНИК KP.RU