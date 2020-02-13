2020-02-13T15:27:52+03:00
Общество

Пешеходная зона около метро может появиться в Петроградском районе

Комиссия рассматривает ряд предложений по корректировке Генплана города
Алена ЧИЧИГИНА
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Пешеходная зона около метро может появиться в Петроградском районеПешеходная зона около метро может появиться в Петроградском районеФото: Олег ЗОЛОТО
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Больше мест для отдыха в центре Петербурга! Сейчас идет корректировка главного документа городского планирования. И вполне может быть, что в центре появвтяс пешеходные зоны.

Председатель Закса Вячеслав Макаров внес ряд предложений, а именно изменения статуса семи территорий в Петроградском районе. По его мнению, 12 га надо отдать под рекреационные цели. Это участки в пределах улиц профессора Попова - дома 38 и 47, Малой Зелениной, дом 8, Средней Колтовской, дома 9 – 11.

Кроме того, учтены пожелания жителей муниципального образования Аптекарский остров - они хотят пешеходную зону возле станции метро «Петроградская». А именно от набережной реки Карповки вдоль дома № 10 до Каменоостровского проспекта и вдоль сквера имени Попова у дома № 39.

- Это будет территория для людей, куда будет закрыт въезд для транспорта, - говорит председатель петербургского парламента. - Людям необходимы места отдыха, не загазованные выхлопами от авто, места, где можно увидеть уголок зеленой природы. Особенно остро ощущается потребность в общественном пространстве, свободном от автомобилей, возле станций метро.

Также рассматривается предложение жителей муниципального образования Чкаловское, – перевод участка по адресу Большая Разночинная, дом 19 в разряд функциональной зоны, где запрещена многоэтажная застройка.

Комиссия, созданная при правительстве города, приняла решение учесть в проекте нового Генплана эти инициативы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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