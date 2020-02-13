Замдиректора центра социального обслуживания похитила 16 миллионов рублей

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:45:41+03:00

Депутат и замглавы центра соцсобслуживания увела из бюджета Петербурга больше 16 миллионов рублей. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Деньги, по договору с заведующими, она списала на зарплату несуществующим соцработникам

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Следственное управление СК России оп Петербургу завело уголовное дело в отношении Замдиректора центра социального обслуживания Красносельского района, которую подозревают в хищении 16 с лишним миллионов рублей, которые она списала на зарплату несуществующих сотрудников.

- По данным следствия, подозреваемая совместно с лицами из числа заведующих отделениями социального обслуживания на дому (ОСОД), похитила более 16 млн 200 тыс. рублей, начисленных в качестве зарплаты фиктивным работникам, якобы оказывавшим помощь на дому, - сообщает пресс-служба петербургского управления СК.

Схема была не особо хитрой и долгое врем исправно работала, пока не попала в поле зрения правоохранительных органов.

Полиция уже задержала одну из заведующих, которая принимала деньги от других завотделениями и передавала начальнице. Также в руках правосудия оказался сын замглавы центра соцобслуживания, который в помощь маме искал людей для фиктивного оформления на работу.

К слову, сама женщина кроме хорошей и денежной должности, была депутатом одного из муниципальных округов Красносельского района. Почувствовав интерес полиции, она срочно ушла на больничный. Меру пресечения ей изберут после выздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU