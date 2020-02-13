Петербургский суд дал 14 лет тюрьмы за госизмену по «совершенно секретному» делу

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:17:23+03:00

Суд дал 14 лет за госизмену бывшему главному конструктору ЦКБ "Черноморец". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Где будет отбывать наказание Виктор Прозоров - также строжайшая тайна

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Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор по громкому, но одновременно тихому, то есть засекреченному делу о государственной измене, в которой обвиняли бывшего главного конструктора ЦКБ «Черноморец» Виктора Прозорова.

- Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в ИК строгого режима со штрафом в 200 000 рублей, - сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Учитывая, что дело носило гриф «Совершенно секретно», то его рассмотрение проходило в закрытом режиме коллегией из трех судей. Суть обвинения в отношении 72-летнего Виктора Прозорова не оглашалась. Сам он вину не признал.

- На мой взгляд, такой срок равен пожизненному заключению. Приговор будем обжаловать, - приводит слова адвоката осужденного «Мойка 78».

Отметим, что севастопольское конструкторское бюро «Черноморец» занимается созданием судов, в том числе для военно-морского флота России.

Место, где будет отбывать наказание Виктор Прозоров, также находится в строжайшей тайне.

ИСТОЧНИК KP.RU