Петербургский суд дал 14 лет тюрьмы за госизмену по «совершенно секретному» делу
Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор по громкому, но одновременно тихому, то есть засекреченному делу о государственной измене, в которой обвиняли бывшего главного конструктора ЦКБ «Черноморец» Виктора Прозорова.
- Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в ИК строгого режима со штрафом в 200 000 рублей, - сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.
Учитывая, что дело носило гриф «Совершенно секретно», то его рассмотрение проходило в закрытом режиме коллегией из трех судей. Суть обвинения в отношении 72-летнего Виктора Прозорова не оглашалась. Сам он вину не признал.
- На мой взгляд, такой срок равен пожизненному заключению. Приговор будем обжаловать, - приводит слова адвоката осужденного «Мойка 78».
Отметим, что севастопольское конструкторское бюро «Черноморец» занимается созданием судов, в том числе для военно-морского флота России.
Место, где будет отбывать наказание Виктор Прозоров, также находится в строжайшей тайне.
ИСТОЧНИК KP.RU